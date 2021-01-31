4 تنبيهات عاجلة من التربية والتعليم للمدارس بشأن الامتحانات

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الثانى بعد 20 فبراير المقبل، بعد أن تم تأجيلها بسبب ذروة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل آليات عقد امتحانات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثانى الثانوى، والشهادة الإعدادية، يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل، موضحة أنه لا يمكن إلغاء أو تأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم خطابا عاجلا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، يحوى 4 تنبيهات، وذلك استعدادا لامتحانات النقل وإتمام الشهادة الثانوية العامة، حيث جاء التنبيه الأول كالتالى: تسجيل عدد الحجرات الدراسية بالمدارس الثانوية.

- التنبيه الثانى: مراعاة تسجيل الحالة "الصلاحية" من حيث الدفة وعدد المكونات.

- التنبيه الثالث: المدارس التى صدر لها قرار إزالة أو قرار صيانة شاملة يتم نقل جميع طلابها ومعلميها إلى مدارس آخرى.

- التنبيه الرابع: المدارس الثانوية المستضافة على مدارس إعدادية أو الفصول الملحقة بمدارس آخرى يتم إنشاء مدرسة ثانوي عام جديدة على قاعدة بيانات ويضاف إليها الطلاب والمعلمين وكذا البنية التكنولوجيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت عن إتاحة الموقع الإلكترونى للمديريات والإدارات التعليمية لطباعة نموذج 1 سرى للمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة بامتحانات الثانوية العامة حتى 4 فبراير المقبل بعد غلق باب تسجيل الاستمارات وتحديث البيانات 27 يناير الجارى إلكترونيا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم اعتماد نموذج 1 سرى للمرشحين من المديريات من خلال المديرية نفسها والمعلمين من الإدارات التعليمية على أن ترسل الكشوف إلى الإدارة العامة للامتحانات فى موعد غايته 18 فبراير المقبل.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى، إلكترونيا بأسئلة تقيس نواتج التعلم، فيما كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بالاشراف على الإدارة العامة للامتحانات بدلا من ياسر حسين بدوى لوجود مانع قانونى يمنعه من العمل بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.