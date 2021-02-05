حظك اليوم الجمعة 5-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتسم بالدقة في أداء عمله، ويجتهد ليصل لأعلى المراحل، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

ومن أبرز مشاهير برج الثور أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.