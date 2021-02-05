حظك اليوم الجمعة 5-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يحب مواجهة التحديات وتكوين صداقات عديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس مما يجعل اليوم مناسبا للإنجاز وللتواصل مع من حولك وللاهتمام بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمنحك مشاعر رومانسية تفتح أمامك الباب للقاءات دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.