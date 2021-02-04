«الطرق والكباري» تغلق 3 طرق بسبب سقوط أمطار وسيول بالبحر الأحمر وسيناء

رفعت الهيئة العامة للطرق والكباري، درجة الاستعداد القصوى للهيئة، ومعدات الإنقاذ والصيانة، لمجابهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء، معلنة إغلاق 3 طرق وتوفير بدائل لها.

وأعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان لها اليوم، الآتي:

1- غلق طريق الزعفرانة السخنة، وتحويله إلى طريق الجلالة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك لوجود أمطار غزيرة وسيل، عند قرية سفاري، في الكيلو 14 اتجاه الزعفرانة، كإجراء احترازي لعدم وجود انجراف للسيارات.

2- طريق مفارق فيران/ كاترين، حدوث سيول بمنطقة الجوفة بالكيلو حوالى 50 من مفارق فيران، اتجاه كاترين، وتم دفع معدات وحدة صيانة طور سيناء، والطريق مفتوح للمرور.

3- طريق طابا/ نويبع، حدوث سيول أدت لوجود إطماءات على الطريق بمسافات متفرقة من كم 5 حتى كم 20، من كم 35 حتى كم 60، وتم دفع معدات وحدة صيانة نويبع، وجار العمل والطريق مغلق أمام حركة المرور.

وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري، على تواجد مجموعات الإنقاذ لاستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء.