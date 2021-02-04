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قبول 149 ألفا و125 طلب تصالح جديدة في الغربية

كتب:

أحمد فتحي ورفيق ناصف
11:54 م | الخميس 04 فبراير 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنَّ المحافظة تلقت 149 ألفًا و125 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 934 مليونًا و687 ألف جنيه حتى أمس.

وأوضح أنَّ المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول 1896 طلبًا، ورفض 301 طلب، وجار فحص 146 ألفًا و928 طلبًا طلب، مؤكداً أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تمّ تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات و3 مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكّد أنَّ المحافظة مستمرة في استلام كل طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى31 مارس المقبل، مؤكّداً أنَّ مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة

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