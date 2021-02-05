بورصة الدواجن اليوم الجمعة 5-2-2021 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن، اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير في الأسواق المحلية، وهي نفس الأسعار الذي شهدتها الثروة الداجنة منذ بداية الشهر الماضي خلافا لما حدث العام الماضي والذي شهد تذبذبا وتغييرًا كبيرًا في الأسعار منذ بداية العام وتزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد وظهوره في مصر.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن اليوم بالأسواق المصرية.

بورصة الدواجن اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بالمزارع يتراوح بين 22 إلى 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا للكيلو ويتغير حسب كل منطقة.

سعر الدواجن البلدي

فيما أوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أنَّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي، يتراوح بين 27 إلى 29 لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 إلى 33 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم

ويتراوح سعر الكتكوت بين 3 إلى 5 جنيهات وفقًا لما ذكره رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر البط

يتراوح سعر الجملة للبط الأبيض بين 26 إلى 27 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بسعر يترواح بين 31 و32 جنيهًا، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، كما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي بين 36 إلى 37 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض إلى 34.5 جنيهً في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا وفق عبدالعزيز السيد.