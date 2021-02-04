السيسي: «مصر هتبقى حاجة جميلة بفضل جهد كل إنسان على أرضها»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش زيارته اليوم للكلية الحربية، ولقاء طلابها: «عاوز أقول لكم مصر بفضل الله هتبقى حاجة جميلة بفضلك يا رب، وبفضلكم وبفضل عرق وجهد وإخلاص كل إنسان موجود على أرضها، لسة كتير أوي، وبنتمنى من ربنا أنه يساعدنا ان إحنا نعمله، وهنعمله بفضلك يا رب، طول ما ربنا موجود معانا إن شاء الله كل حاجة هتبقى متيسرة».

وأضاف السيسي، في كلمة له أثناء زيارته إلى مقر الكلية الحربية، اليوم الخميس، «وزي ما قلت قبل كده وبكررها، من كام سنة كانت الظروف صعبة أوي، وكان ساعتها الموقف الاقتصادي قاسي أوي، فقلت الحديث القدسي اللي أتشرف أني أكرره تاني، لما الحق سبحانه وتعالى يقسم ويقول: (وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيل له حتى يتعجب أصحاب الحيل)، جلال الله حاجة عظيمة أوي، إحنا بنتمسح في القسم ده، ان ربنا يساعدنا ويرينا عجائب قدرته».

واختتم: «مرة تانية برحب بيكم، أهلا وسهلا، وكل سنة وأنتم طيبين، ومتشكر جدا، شكرا جزيلا».