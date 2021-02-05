حظك اليوم الجمعة 5-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

ملفت للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، هذه هي أهم صفات برج الأسد، كما يمتلك شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم، ويعتمد أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والمواقف المختلفة قد تستدعي منك اليوم وضع أسس للتعامل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

لا تستسلم للعصبية في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك، وكن متفهما لظروف الآخرين ومشاعرهم ولا ترفض التسامح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدى، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.