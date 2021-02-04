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حظك اليوم الخميس 4-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الخميس 04 فبراير 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

مولود برج الأسد يتسم بقدرته على القيادة، ويعتز بنفسه، وتهتم امرأة برج الأسد  بشريك حياتها، وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد تزداد الضغوط، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأحباب أو بأشخاص من العائلة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

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