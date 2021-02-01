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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 1-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 01 فبراير 2021
برج الأسد

برج الأسد

يعد مولود برج الأسد من الأبراج التي يحب السيطرة على الأمور من حوله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ضاغط ومع ذلك يمكنك اليوم أن تخصص وقتا تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تتكلم بثقة وتعرف كيف تؤثر في المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاد 3 أغسطس .

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