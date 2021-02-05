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حظك اليوم الجمعة 5-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:06 ص | الجمعة 05 فبراير 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مواليد برج السرطان هم أناس عاطفيون، وحازمون، ومصممون، وحاسمون، ويبحثون حتى يكتشفوا الحقيقة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس ويجعلك ذلك أكثر انفتاحا وتندمج سريعا في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

المريخ في وضع داعم يساعدك على توطيد علاقتك بمن تحب وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نوال الزغبي ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

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