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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 14-11-2020 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | السبت 14 نوفمبر 2020
برج السرطان

برج السرطان

مولود برج السرطان لا يفضل السفر والانتقال من مكان لآخر، ولا يفعل ذلك إلا للضرورة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر وعطارد في منزلك الخامس مما يدعمك وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تميل للرومانسية وتساعدك بصيرتك على معرفة من يحبك ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

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