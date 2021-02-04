«صحة كفر الشيخ» تتابع مرضى «العزل المنزلي» ضمن مبادرة الرئيس

عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع قيادات المديرية المعنية ومديري الإدارات الصحية وفرق إشراف العزل المنزلي بقاعة الاجتماعات بديوان مديرية الشئون الصحية، وذلك لتفعيل مبادرة رعاية مرضى فيروس كورونا المعزولين منزليا.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة كل الجوانب الفنية والإدارية، التي تؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة، ومتابعة مرضى العزل في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

وكيل الصحة يثني على جهود الفرق الطبية

كما استعرضت الوضع الحالي، وأثنت على جهد الفرق وأدائها منذ بداية الجائحة حتى الآن، وطالبتهم ببذل المزيد من الجهد في الأيام القادمة، وذلك في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ للنهوض بالمنظومة الصحية.

توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية

وفي وقت سابق، أكدت المديرية، أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة، المقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات وبعض الأدوية، مشيرة إلى أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل، لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة.

وأوضحت أنه في حالة إيجابية النتائج، يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات، المستوى الأول: تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني: معتدل منخفض، أما المستوى الثالث: وهو« معتدل مرتفع»، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.