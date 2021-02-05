والد سيد الصرصار: شكرا على استجابة الرئيس السيسي لعلاج ابني

قال الحاج أحمد، والد السيد الصرصار، صاحب الحالة المرضية المعروفة بـ«الوحمة الدموية»، إن نجله حالته مستقرة بعد أوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج ابنه ودخوله معهد ناصر بعد صدور قرار العلاج على نفقة الدولة بعد الاستغاثة أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات.

توجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف الحاج أحمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يوجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أب كل المصريين لسرعة استجابته لعلاج نجله السيد موجها الشكر أيضا إلى قناة صدى البلد.

دي أسرع حالة استجابة من الرئيس الإنسان

وتابع: «دي أسرع حالة استجابة من الرئيس الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشكر مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، والناس قابلتنا بمنتهى الأدب والاحترام لكن لم يتم تحدي موعد العملية حتى الآن وعندهم استعداد لعلاج حالة ابني جو مصر أو براها».

استجابة الرئيس لعلاج الشاب

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حالة السيد أحمد صرصار الذي يبلغ من العمر 25 عام ويعاني في وجه من مرض شديد الندرة يسمى بالوحمة الدموية في خده الأيسر والذي تسبب في وجود ورم كبير يجعل جسمه ينزف بكثرة عندما يتعرض إلى الضغط العصبي أو الحزن الشديد وعانى الشاب من تنمر وأصبح قليل الخروج بسبب الحالة الموجودة في وجهه ولكن بعد استغاثته في صحيفة «الوطن»، وجد سرعة استجابة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى إلى توفير الحياة الكريمة إلى كل المصريين.