وحمة وتاتو وحب الشباب.. موانع الالتحاق ببعض الكليات

قال الدكتور عصام فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إنّ بعض الكليات ترفض الطلاب الذين يظهر عليهم بعض العلامات في الوجه أو بالجسم، لذا يجب معرفة العلامات القابلة للحل أو الأخرى التي يمكن حلها بعد مدة.

وأضاف فرج، خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أنّ من تلك العلامات "التاتو" أو الوشم، إذ يظهر الديانات والاسم وهذا ممنوع، ويحتاج أسبوعين أو 3 لإزالتها، وحسب لونها، فهناك بعض الألوان تحتاج شهرين لإزالتها وانتهاء أثرها: "دي مفيهاش فصال عندهم في الكليات".

وأشار إلى أنّ آثار حب الشباب من العلامات التي قد تتسبب في عدم التحاق صاحبها ببعض الكليات: "دي تحتاج 4 شهور عشان نضيعها بنوع بأنواع الليزر، ولو سايبة حفر في الوش هيقولوا دي محتاجة لجنة عليا بس بتتعالج بين شهر لـ3 شهور".

وأوضح أنّ "الوحمة" التي تظهر في الوجه، من ضمن الأمراض الجلدية الشائعة وقد تتسبب في عدم الالتحاق ببعض الكليات، وتحتاج لعلاج لمدة 6 أشهر لإخفائها، كما أنّ الندبات في الوجه التي تظهر في الوجه نتيجة حدوث بعض الخناقات، وتحتاج عام كامل للعلاج.

وزاد: "الأرقام اللي أنا بقولها يكتبوها في ورقة وبصوا على ابنكم اللي هيقدم، لو كده ممكن يقدم السنة الجاية، فيه كليات بتكشف بالملي زي كليات الشرطة والحربية، فلازم الطالب وهو في 2 ثانوية يبتدي يروح أي مركز ويعالجوه، لكن الناس بتفتكر دلوقتي ويفتكر إنها ممكن تروح في أسبوعين ودة استحالة".