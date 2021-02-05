نقدي أم إلكتروني.. المدارس الخاصة توضح طريقة دفع المصروفات الدراسية

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة تواصل خلال الفترة الحالية وحتى شهر مارس تحصيل القسط الثاني من المصروفات الدراسية.

وأضاف «بدوي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن طريقة سداد القسط الثاني من المصروفات للمدارس الخاصة يتم نقديا أو عن طريق البنوك من خلال حساب المدرسة بها، نافيا أن يكون هناك سداد للمصروفات بشكل إلكتروني.

وأشار رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إلى أنه يمكن لأولياء الأمور أن يحصلوا على القرض التعليمي من خلال أحد البنوك سواء بنك ناصر الاجتماعي أو البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، والتقسيط من خلاله المبلغ المستحق على ولي الأمر.

القرض التعليمي بفائدة من 5 إلى 7%

وتابع «بدوي» أن البنك يحصل فائدة تتراوح من 5 إلى 7% وهي تتوقف على فترة السداد التي يحصل عليها ولي الأمر سواء على مدار 6 أشهر أو 12 شهر.

وكان خلاف بين أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور تجدد مؤخرا وتحديدا مع بداية شهر يناير الماضي فيما يتعلق بدفع القسط الثاني من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري 2020 - 2021، وذلك بسبب عدم سداد عدد من أولياء الأمور للقسط الثاني.

وطالب بعض من أولياء الأمور بانتظار اصحاب المدارس الخاصة في تحصيل القسط الثاني من المصروفات حتى بداية التيرم الثاني أو الإعلان عن تفاصيله من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 14 من الشهر الجاري.

وأكد أولياء الأمور أن بعض من إدارات المدارس الخاصة يضغطون عليهم من أجل سرعة سداد المصروفات وذلك قبل بداية التيرم الثاني.

ومن الجدير بالذكر إن كل التفاصيل المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني سيتم الاعلان عنها كاملة يوم 14 من شهر فبراير الجاري، من خلال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.