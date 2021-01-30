القصة الكاملة لصدام المدارس الخاصة والأهالي بسبب المصروفات

خلال الفترة الماضية وتحديدا مع نهاية شهر ديسمبر الماضي وبداية شهر يناير، اشتد الصدام بين أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة وبين أصحابها مجددا حول سداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية قبل عودة الدراسة مرة أخرى ببداية الفصل الدراسي الثاني.

وخلال السطور التالية، تستعرض القصة الكاملة للأزمة الحالية بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة.

مطالبة أصحاب المدارس الخاصة بالقسط الثاني

مع نهاية شهر ديسمبر الماضي بدأ أصحاب المدارس الخاصة في مطالبة أولياء أمور الطلاب بدفع القسط الثاني من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، ومطالبتهم بسداد المصروفات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

غضب واستياء أولياء الأمور

تواصل عدد من أولياء مع «الوطن»، أعربوا عن استيائهم الشديد من مطالبة أصحاب المدارس الخاصة بالقسط الثاني من المصروفات قبل معرفة موعد بداية الفصل الدراسي الثاني أو حتى معرفة مصيره، مطالبين أصحاب المدارس الخاصة بالصبر عليهم أو تقسيط المبلغ المتبقي من المصروفات أو حتى تخفيض المبلغ المستحق عليهم، وذلك نظرا للظروف التي يمر بها أغلب أولياء الأمور بسبب جائحة كورونا.

المدارس الخاصة: البعض يتعمد عدم دفع المصروفات

طالب المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أولياء أمور الطلاب بالتوجه إلى المدارس التابعين لها والتواصل بشأن المصروفات إما دفعها أو تقديم الظروف القاهرية التي تعجزه عن سدادها.

وأضاف «بدوي» لـ«الوطن»، أن البعض من أولياء الأمور يتعمد عدم دفع المصروفات الدراسية وتجاهل إدارة عندما تحاول التواصل معهم، وهو أمر لا يقلبه أحد.

الإجراءات القانونية في حال عدم دفع المصروفات

أوضح المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنه في حالة تعمد ولي الأمر عدم دفع المصروفات وعدم تقديم أسباب عجزه عن دفعها، واستمرار تجاهله لإدارة المدرسة، يتم رفع مذكرة باسم الطالب إلى الإدارة التعليمية، ولو استمر تعمده عدم الدفع، ويتم إنذاره في ذلك الوقت إما الدفع أو التحويل إلى مدرسة حكومية.