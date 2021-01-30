المدارس الخاصة: طلبنا المصروفات مبكرا خوفا من امتناع الأهالي عن الدفع

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن توقيت المطالبة بالقسط الثاني من المصروفات الدراسية يختلف بين مدرسة وأخرى، وذلك وفقا للجدول التي تعلنه كل مدرسة قبل بداية العام الدراسي، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في الغالب توقيت دفع القسط الثاني من المصروفات الدراسية خلال شهر فبراير من كل عام، ولكن ربما طالبت بعض المدارس الخاصة بالقسط الثاني مبكرا وذلك خوفا من تكرار سيناريو العام الماضي وهو امتناع الكثير من أولياء الأمور من دفع المصروفات الدراسية.

«بدوي»: أصحاب المدارس الخاصة عليهم التزمات مالية كبيرة

وأشار رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة إلى أن اصحاب وإدارات المدارس الخاصة عليها الكثير من الالتزامات في الكثير من الجوانب مثل المياه والكهرباء ومرتبات جميع العاملين في المدرسة شهريا، وأوضح «بدوي» أنه خلال العام الدراسي الحالي ارتفع الحمل المادي والتكاليف على المدارس الخاصة بسبب جائحة كورونا مثل الإنترنت ومختلف المطهرات والمنظفات.

وأكد «بدوي» أن صاحب المدرسة الخاصة معذور لما لديه من التزمات مالية ضخمة بشكل شهري، خاصة أن أولياء الأمور يعلمون قيمة المصروفات قبل أن يلتحق أبناؤهم بالمدرسة ويعرفون مواعيد دفعها جيدا.

وتابع رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن بعضًا من أولياء الأمور في المدارس الخاصة يتعمدون تجاهل إدارة المدرسة عند التواصل معهم بسبب المطالبة بالقسط المتعلق بالمصاريف الدراسية، وعندما تتصل بهم إدارة المدرسة هاتفيا يتعمدون عدم الرد عليهم.

ومن الجدير بالذكر، أن الأزمة اشتدت بين كلٍ من أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة بسبب مطالبة أصحاب المدارس الخاصة بالقسط الثاني من المصروفات الدراسية منذ نهاية الشهر الماضي ومطلع يناير الجاري، ليتجدد الصدام بسبب المصروفات مرة أخرى في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».