تعرف على الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة

قد يطلب الكثير من الموظفين تخفيض ساعة العمل لهم، دون أن يعلم ما إن كان يستحق ذلك أم أنها لفئات بعينها؟

ووفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وضمن السلسة التوعوية بـ«قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016»، فإن هناك فئات مستحقة لتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، وهي:

الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل

-الموظف ذو الإعاقة.

-الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

-الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

-الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة.

-الموظف الذي يرعى فعليا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.

تفاصيل حصول الموظف المريض على إجازات مرضية

ووفقا للجهاز، فإن اهتمام القانون جاء لوضع قواعد صارمة وحاسمة، للحاصلين على إجازات مرضية، منعا لأي تلاعب وسد ثغرات كانت موجودة في القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي.

ويستعرض «الوطن» من خلال سؤال وجواب، تفاصيل حصول الموظف المريض على إجازات مرضية، خلال خدمته، ومدتها، وما الذي يترتب عليها، لاسيما إذا استنفد أيام إجازاته الاعتيادية.

* ما تفاصيل إجازة الموظف المريض بمرض يرجى شفاؤه؟

- إذا استمر الموظف مصابا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الستة أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من الكومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي أنه لا يحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.

* كم مرة يستحق الموظف هذه الإجازة؟ وما مدتها؟

- 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.

* وماذا عن ثانِ مرة يستحق فيها الإجازة المرضية؟

- يستحق إجازة 3 أشهر لثاني مرة، بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

* وما شروط حصوله على إجازة مرضية لثالث مرة؟

- في المرة الثالثة، يستحق الموظف إجازة مرضية 6 أشهر، بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي لمن هو أقل من خمسين عاما، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

* هل للموظف الحكومي إجازة مرضية استثنائية غير الثلاثة أشهر الأولى؟

- إذا استمر مرض الموظف، وفقا لتقرير الكومسيون الطبي، يتم منحه إجازة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له، وإذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقا لتقرير الكومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.

* ماذا عن إجازة الموظف المريض فوق الـ50 عاما؟

- إذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عاما، مد إجازته المرضية بعد الـ6 أشهر المرضية التي حصل عليها (3 ثم 3 أشهر)، يتقاضي 75% من الأجر الوظيفي له.

* هل يتم إنهاء خدمة الموظف المريض إذا تم تصنيف مرضه على أنه مزمن ومستمر؟

- إذا استمر الموظف المريض مصابا بمرضه، بعد مرور عام، يحدد الكومسيون الطبي، ما إذا كان مرضا يرجى شفاؤه أم لا؟ ويقرر بناء عليه إحالته للمعاش، أم استمراره في الخدمة.

* هل للموظف الحكومي إجازات مرضية مدفوعة الأجر غير الإجازات الاعتيادية؟

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة الكومسيون الطبي من «التأمين الصحي».