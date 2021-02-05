«مساء DMC» يحيي اليوم العالمي للسرطان: حكايات العزيمة والإرادة

أحيا برنامج «مساء DMC» اليوم العالمي للسرطان، عبر الحديث مع عدد من مرضي السرطان القدامى، لعرض حكايات العزيمة والإرادة لمواجهة المرض الخبيث.

لاعب تنس: على مدار الـ7 سنوات كان عندي مشاكل غير طبيعية

وقال أنور الكموني، لاعب التنس المصري، إنَّه كان يلعب كرة التنس في عام 2007 في مقدونيا، وحينها علم بمرضه بسرطان في العظم والنخاع الشوكي، ما دفعه للخضوع لعدد من العمليات لأن النخاع كان يحارب كل أعضاء جسمه: «على مدار الـ7 سنوات كان عندي مشاكل غير طبيعية، رغم إن جسمي كان رياضي».

وأضاف «الكوني»، خلال مداخلة له عبر «سكاي بي» بالبرنامج والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنَّه جرى دعوته لسيمينار دولي عن السرطان في جينيف: «عزموني وعرضوا الفيلم لكل محاربي السرطان، وكانوا عايزين يعرفوا ليه حصل ده، ويدوا أمل للعالم، وحرب السرطان هي حرب صعبة وكل شخص بيمر بتحديات غير الثاني».

«الكوني»: بحس إن عمري حاليًا في العشرين مش في الثلاثين

وأوضح أنَّ الجزء النفسي في علاج السرطان هو الأساس، فهناك بعض المرضي يخافون المرض، ونتيجة هذا الشعور تتفاقم معاناتهم، ولكن على المستوى الشخصي فقد نجحت في العبور وتمّ علاجي من السرطان، ونتغلبت عليه، وعدت مرة أخرى للتمرن على كرة التنس: «بحس إن عمري حاليًا في العشرين مش في الثلاثين، ولازم الإنسان يحارب علشان يكسب».

«ماما راوية»: حضرت حفل إفطار الأسرة المصرية وجلست مع الرئيس على نفس الترابيزة

فيما قالت «ماما راوية»، محاربة السرطان، إنَّ يوم حضورها إفطار الأسرة المصرية جلست مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على «نفس ترابيزة الطعام»، وبعد معرفة الرئيس بقصتها قرر إطلاق مبادرة الكشف عن سرطان الثدي لكل سيدات مصر.

وأضافت «ماما راوية»، خلال مداخلة هاتفية لها بالبرنامج، أنَّ البداية كانت خلال تكريمها في اليوم المرأة العالمي من قبل المجلس القومي للمرأة، وحينها طلبت من رئيس المجلس الجلوس مع الرئيس السيسي، وبالفعل وصلت لها دعوة للإفطار في رمضان: «في رمضان بلغوني إني هفطر في فطار العائلة المصرية، وكانت المفاجأة الأكبر إني أقعد مع الرئيس على الترابيزه، وبقي بينا عيش وملح».

«ماما راوية»: طلبت من السيسي الوقوف بجانب مستشفي بهية.. قال لي حاضر

وتابعت «ماما راوية»: «لقيت الرئيس متأثر وزعلان، وطلبت منه الوقوف بجانب مستشفى بهية ومساندتها، وقال لي حاضر، وفي افتتاحات قناة السويس، تفاجأت إنه فاكرني وقال إنَّه أصدَر تعليماته لوزيرة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بنشكر الرئيس وبنطلب من أي سيدة مصرية في الكشف عن سرطان الثدي علشان تطمن على نفسها، لأن الاكتشاف المبكر بيساعد على زيادة معدلات التعافي».

محاربة سرطان: اتبعت نظاما غذائيا لمدة 10 أيام وشعرت بفارق كبير في حالتي الصحية

بينما قالت إيناس حافظ، محاربة سرطان، إنَّ التغذية الصحيحة هي من أهم النقاط التي يجب أن يراعيها الأشخاص حتى لا يصابوا بمرض السرطان مستقبلًا، كالخضراوات الورقية والسبانخ والجرجير والبروكلي وشرب كميات كافية من المياه يوميًا.

إيناس حافظ: لم أعاني من أي أعراض الإصابة بالسرطان عليها

وأضافت «حافظ» خلال مداخله هاتفية لها بالبرنامج أنَّها لم تعاني ظهور أي من أعراض الإصابة بالسرطان عليها، ولكنها وخلال إجراءها لكشف على جسّدها تبين إصابتها بالسرطان منذ ما يقرب من 11 عامًا: «عملت جلسات إشعاعية وتعبتني جدًا وكنت مرهقة وتعبانة، ومكنش عندي طاقة أعمل أي حاجة، وبعديها دخلنا في الكيماوي و5 سنين للهرمونات».

وأوضحت أنَّها بعدما بدأت تطبيق نظام غذائي صحيح لمدة 10 أيام شعرت بفارق كبير في حالتها الصحية، وحينها تابعت مع الطبيب وأجرت تحليل للدم كل 3 أشهر، وفي خلال 6 أشهر باتت صحتها أفضل مما كانت عليه: «صحتي كانت كويسة جدا لدرجة إني مكنتش مصدقة»