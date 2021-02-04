نائب يشيد بوزيرة الصحة والجيش الأبيض: تستحقون كل التحية

أشاد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بكل المبادرات الرئاسية ورعايته لملف الصحة، وهو ملف يهم كل مواطن مصري، مشيرا إلى جهود وزيرة الصحة والقطاع الطبي، وجيش مصر الأبيض، خاصة خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى أن قرار الرئيس في تقليل مدة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل من 15 سنة إلى 10 سنوات، قرار في منتهى الأهمية، موضحا أن أزمة عجز الأطباء، وكل الفرق الطبية في المستشفيات بمصر، مؤكدا أن 40% من أطباء مصر هاجروا للخارج، وهو ما يمثل عبء كبير على الأطباء العاملين في المستشفيات حاليا.

وأوضح أن نقص الإمكانات، يعرض الفرق الطبية سواء أطباء أو ممرضين لضغوط من الأهالي.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل بروتوكولات التعاون بين الجامعات والأطباء، من أجل عمليات التدريب، وكذلك تفعيل بروتوكولات التعاون، فيما يتعلق بالتخصصات النادرة.

وقال وحيد قرقر: ما حدث من الفريق الطبي في جائحة فيروس كورونا، يستحق كل تقدير وشكر، مشددا على أهمية تقديم كل الدعم المادي والمعنوي للجيش الأبيض.

كما أكد مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، أن صحة المصريين في أيد أمينة، وذلك بفضل مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجال الصحة، خاصة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إضافة إلى تضحيات جيش مصر الأبيض.

وأشاد الوليلي بالبيان الذي ألقته الوزيرة أمام مجلس النواب، والذي كشف جهود الوزارة في تأمين اللقاح للمصريين والتعاقد على 40 مليون جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا، إضافة إلى التعاقدات السابقة على اللقاح الصيني، الذي وصلت منه أكثر من دفعة.

وأشاد مجدي الوليلي، بجهود وزيرة الصحة والجهود التي تبذلها وكل العاملين بالوزارة، وتحسين الخدمات الصحية، سواء خلال أزمة كورونا، أو الخدمات الصحية بشكل عام.