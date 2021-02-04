وزيرة الصحة: انتهاء تطوير 30% من المستشفيات بالقرى مع نهاية العام

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، في تعقيبها على ملاحظات النواب: «مش عارفين جائحة كورونا، ولكن نقوم بكل الاستعدادات، ونسعى لاستيراد عدد كبير من أجهزة الأشعة المقطعية»

وحول تطوير الوحدات الصحية، قالت إنه مع نهاية العام الحالي، وتطبيق مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، سيتم تطوير 30% من المستشفيات في القرى وعن الشكوى من المجالس الطبية قالت الوزيرة: "المجالس الطبيعية والتعامل مع المعاقين التي طرحها النواب سيتم متابعتها والمجالس لها قانون حاكم وساتابع " السيستم" ومع تراجع كورونا سيكون هناك جهود اكبرلتقديم الخدمات الطبية للمواطن و قالت الدكتورة هالة زايد إن هناك تحديات حقيقة موجودة تواجه القطاع الصحى مصر منذ عشرات السنين، ونسعى لتحسين المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن كل نجع في مصر له أولوية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، للتعقيب على ردود النواب بشأن بيانها عن أداء وزارتها الذى سبق والقته على المجلس اليوم الخميس.

وأضافت زايد، أن أغلب ما ذكره النواب، من تحديات، يتعلق بالعنصر البشرى، مؤكدة ان المنظومة الصحية لابد ان تكون أكثر جاذبية للعنصر البشرى وتابعت، حول عدد الأطباء، فهو ليس مسئولية وزارة الصحة، نظرا لأنه يرجع إلى قلة عدد الخريجين، وبالفعل تواصلنا مع وزير التعليم العالى، وتم زيادة نسبة الإلتحاق بكليات الطلب على حساب كليات الصيدلة.

وتابعت: ولكي يكون هناك نتائج لذلك، فلن يكون قبل ست أو سبع سنوات.

وأضافت الوزيرة، إذا كان على وزارة الصحة، فنناشد بزيادة الحوافز للعنصر البشري، لكن ندرك أيضا التحديات عند بلدنا، ونفس التحديات موجودة في كل القطاعات، متابعة، وهذه التحديات ليست جديدة، وأخدت الحكومة على عاتقها بدء حلها بشكل مؤسسي، وفتح فرص عمل أكثر في مصر.

وحول أجهزة الأشعة المقطعية، أوضحت «نعمل على سد العجز بها، وأن السبب حاليا هو التأخير في التوريد، لكن الاعتمادات موجودة بالفعل، مؤكدة، استلمنا 17 جهازا، وقريبا نستلم 30 جهازا، لأنه أصبح أمرا أساسيا جدا، حاصة وأننا مش عارفين كورونا هتنتهى امتى»

وأحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب خلال ترأسه للجلسة العامة اليوم، بيان الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة إلى اللجان المختصة، مطالبا بإعداد تقرير من الوزيرة، لعرضه على هيئة مكتب المجلس.