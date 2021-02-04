رئيس «صحة النواب» يشيد بأداء هالة زايد: نجحنا في مواجهة كورونا

أشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، بأداء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مؤكدا أن منظومة الصحة نجحت بفضل الله، ثم جهود القيادة السياسية والوزارة، مؤكدا أن مصر صمدت فى المواجهة، وقدمت الخدمات الصحية.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان في تصريحات لـ«الوطن»، أن أنظمة صحة عالمية انهارت أمام وباء كورونا، مؤكدا أن منظومة الصحة في مصر ما زالت صامدة، مشيرا إلى أن إدارة ملف الصحة في الأوقات العادية صعب، وفي أوقات الجائحة أصعب.

وأكد وزير الصحة الأسبق، أن لجنة الصحة في البرلمان، ستتعاون مع الحكومة في ملفات كثيرة، أولها مواجهة فيروس كورونا من منظور شامل، ومن منظور الطب الوقائي.

وطالب بالاستعداد للموجه الثالثة لفيروس كورونا، أو لأي مرض وبائي، والتأكد من مدى توفر المستلزمات والأدوية والأكسجين وأسرة العزل وغيرها، مؤكدا أن الموجة الثانية لكورونا قاربت على الانتهاء.

وأشار إلى أنهم سيهتمون بملف التأمين الصحي ووحدات طب الأسرة، وتقييم المرحلة الأولى، التي طبقت في بورسعيد، وتقييم الاستعداد للمرحلة الثانية، كذلك تقييم هيئة التأمين الصحي القديمة والمسؤولة عن صحة 58 مليون مواطن ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.

وتابع: سنفتح ملف مستشفيات التكامل والمستشفيات الحكومية والجامعية والمستشفيات والمراكز الخاصة، وكذلك ملف السكان وتنمية الأسرة.

وأكد أن تقدير الجيش الأبيض مهم للغاية، كما حدث في العالم كله، مشيرا إلى ملفات التقدير المالي والمعنوي للفريق الصحي.

وعن ملف صندوق كوارث الطبية، أكد أن هناك اقتراح بعمل معاش تكميلي للمتوفيين ومصابي كورونا، فى مشروع قانون مواجهة الطوارئ الطبية.

وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش قوانين المسئولية الطبية والتنمية المهنية المستدامة للفريق الطبي، وقوانين مزاولة المهنة، وملف الصيدلة والدواء، وملف الأجهزة الطبية والمستلزمات والصيانة.