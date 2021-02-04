«الصحة»: اتباع الإجراءات وراء تراجع الإصابات بـ«كورونا» و«السبكي»»: «لا حالات» بين طواقم بورسعيد الطبية

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن هناك انخفاضاً فى أعداد مصابى فيروس كورونا ونسب الإشغالات داخل مستشفيات العزل بنسبة تصل إلى 31%، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الأسرّة بمستشفيات العزل 2553 سريراً، نسبة الإشغال بها 623 فقط، وعدد الأسرّة الشاغرة 1930. وتابع «وديع» لـ«الوطن» أن إجمالى عدد الرعايات المركزة وصل إلى 1640 يشغل المصابون منها 510 فقط، وإجمالى أجهزة التنفس الصناعى 438، وعليها 158 فقط، هذه الأرقام تشير إلى الانخفاض الملحوظ فى عدد الإصابات خاصة فى الحالات الحرجة والشديدة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة أن السبب وراء قلة أعداد المصابين يعود إلى عدد من العوامل، منها الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامة، والقرارات التى اتخذتها الدولة أثناء ذروة انتشار الفيروس، والتى ساهمت بنسبة كبيرة فى انخفاض أعداد المصابين، كغلق المدارس والجامعات، وكذلك فرض الغرامات على المخالفين، مؤكداً أن البروتوكول العلاجى الذى اتبعته وزارة الصحة والسكان داخل مستشفيات العزل ساهم فى خفض أعداد المصابين وكذلك التعامل بحكمة وتروٍّ من قبَل الأطباء.

وفيما يتعلق باللقاحات، أعلن «وديع» عن وجود 5 لقاحات فى السوق العالمية معتمدة للوقاية ضد فيروس كورونا، وتسعى مصر لتوفير أكبر قدر من اللقاحات لتأمين حصتها وتطعيم جميع الفئات. وبثّت مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلى مجموعة من الإرشادات الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلى، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، ومن أهم التحذيرات التى قدّمتها المبادرة تحذير المواطنين من استقبال الضيوف أثناء فترة العزل المنزلى للحد من انتشار العدوى.

وأوضحت المبادرة إرشادات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا داخل المنازل، مشيرة إلى ضرورة المواظبة على نظافة الأيدى وغسلها باستمرار، وتغطية الفم والأنف بمنديل أو بالكوع عند السعال والعطس، والتخلص من المناديل فى سلة المهملات وغسل اليدين فوراً بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو فركها بالكحول. وأشارت المبادرة إلى ضرورة التخلص من الكمامات والمناديل التى يستخدمها المريض فى كيس مخصص داخل غرفة العزل، يغلقه المريض ويرشه من الخارج باستخدام المطهر قبل إخراجه.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين وعدم المصافحة أثناء اللقاء والأحضان والبعد عن المناطق المزدحمة.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، عن نجاح الهيئة فى تقديم أكثر من 175 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد، وذلك خلال الشهر الماضى فى ظل تحديات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، فى بيان لها ، أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الفريق الطبى من عدوى كورونا، مع ضمان خلوّ المنشآت الصحية من العدوى أيضاً، وهو ما ساهم فى تسجيل «صفر إصابات كورونا» بين الطواقم الطبية فى بورسعيد.

وأكدت أنه تم تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية من خلال مستشفيات (النصر التخصصى للأطفال، النساء والولادة التخصصى، الرمد التخصصى، التضامن، المبرة، الزهور، الحياة بورفؤاد، السلام) التابعة للهيئة ببورسعيد. وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن إجمالى الخدمات المقدمة للمرضى من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات سالفة الذكر بلغ 37.727 ألف كشف طبى بمختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى 23.115 ألف خدمة طبية من خلال أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، و2.835 ألف خدمة فى الأقسام الداخلية، إلى جانب 110.778 ألف من خدمات المعمل والأشعة، و1.850 ألف عملية جراحية.

وأكد «السبكى» الجهد المبذول والمتواصل من جميع العاملين بالمستشفيات التابعة للهيئة، سواء من الأطقم الطبية والإدارية، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030. ولفت إلى تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين ببورسعيد من خلال مستشفيات الهيئة بالمحافظة، والتى تُعد قلاعاً طبية عظيمة بما تشمله من تجهيزات وفرق طبية مدربة على أعلى مستوى، وذلك باعتبارها نواة لعهد جديد من بناء نظام صحى قوى يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذى تشهده مصر حالياً فى جميع المجالات.

تحرير 10 آلاف محضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامة

وكشف مصدر مسئول فى وزارة النقل أن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات بالسكة الحديد والمترو مستمرة، لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى تحرير نحو 10 آلاف مخالفة حتى الآن، بينها 6 آلاف مخالفة بمترو الأنفاق، و4 آلاف بالسكة الحديد، وأى راكب يتهاون فى ارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات والمترو سيتم تغريمه 50 جنيهاً فى الحال.

حملات ضبط المخالفين داخل المحطات وقطارات السكة الحديد والمترو مستمرة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على جميع قيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالالتزام الكامل بمنع دخول أى راكب إلى المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية، موضحاً أن حملات التفتيش تهدف لمحاصرة كورونا، وتوفير الحماية الكاملة للركاب من خطر الإصابة بعدوى الفيروس، وجميع قطارات السكة الحديد والمترو تخضع يومياً لأعمال التعقيم ضد كورونا.

ونوه المصدر بأن الوزارة تسير بخطوات ثابتة لتنفيذ مشروعاتها العملاقة، مثل تنفيذ القطار الكهربائى «السلام - العاصمة الإدارية»، ومشروعى المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة» و«6 أكتوبر»، والقطار الكهربائى السريع «العين السخنة - العلمين»، بخلاف تطوير الطرق والكبارى، وتحديث منظومة السكك الحديدية. وأكد أن جائحة كورونا لم ولن تكون عائقاً أمام تنفيذ المشروعات، وجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا تتم بجميع مناطق العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.

من جانبه، قال أحمد عبدالهادى، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تنفذ الإجراءات اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا، ولم يتم رصد أى حالات يُشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة، موضحاً أن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية مستمرة. وأوضح «عبدالهادى»، لـ«الوطن»، أنه جرى تحصيل غرامات كثيرة، علاوة على عمل محاضر للمخالفين، وجارٍ تحويل المحاضر إلى النيابة العامة، والتى بدورها ستحرك الدعاوى القضائية على المخالفين لدفع الغرامات المالية المحددة، مضيفاً أن جميع عربات مترو الأنفاق يتم تعقيمها وتطهيرها قبل ساعات التشغيل لتوفير الحماية والأمن والسلامة للجمهور.

وأشار متحدث «مترو الأنفاق» إلى أن الشركة عملت على الدفع بقطارات إضافية بالخطين الأول والثانى لمواجهة الزحام فى أوقات الذروة لمنع تفشى كورونا، علاوة على تقليل زمن التقاطر بين القطارات لمنع تزاحم الركاب على أرصفة المحطات، لافتاً إلى أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل.