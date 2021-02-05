بعد إعلانها تزويد مصر باللقاح المعطل.. مؤتمر صحفي للسفارة الصينية

يعقد السفير لياو لي تشيانج مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت، يوم الأحد المقبل، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

ويأتي المؤتمر وفق ما أعلنت السفارة الصينية في القاهرة، للتعريف بالتعاون بين الصين ومصر في مجال اللقاحات.

وأتى التنويه عن المؤتمر بعد وقت وجيز من إعلان الصين عن تزويد مصر قريبا بلقاح معطل لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان رسمي للسفارة فإن بكين سترسل لمصر 300 ألف جرعة تكفي لتطعيم 150 ألف شخص.