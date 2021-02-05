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بعد إعلانها تزويد مصر باللقاح المعطل.. مؤتمر صحفي للسفارة الصينية

بكين سترسل لمصر 300 ألف جرعة

كتب:

محمد حسن عامر
01:50 ص | الجمعة 05 فبراير 2021
لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر

لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر

يعقد السفير لياو لي تشيانج مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت، يوم الأحد المقبل، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

ويأتي المؤتمر وفق ما أعلنت السفارة الصينية في القاهرة، للتعريف بالتعاون بين الصين ومصر في مجال اللقاحات.

وأتى التنويه عن المؤتمر بعد وقت وجيز من إعلان الصين عن تزويد مصر قريبا بلقاح معطل لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان رسمي للسفارة فإن بكين سترسل لمصر 300 ألف جرعة تكفي لتطعيم 150 ألف شخص.

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