يسرا وحلا شيحا ومحمد سامي أول الحضور في عزاء محمد الصغير

بدأ منذ قليل، عزاء خبير التجميل ومصفف الشعر محمد الصغير، والمقام حاليًا أمام منزله في مدينة السادس من أكتوبر، وحضر في المقدمة لتقديم واجب العزاء كل من: «يسرا، حلا شيحا، بوسي شلبي، عماد زيادة، المخرج محمد سامي».

وكان الفنان أحمد السقا اعتذر صباح اليوم، لمصور قناة دبي، بعد الاعتداء عليه من قبل الجاردات ومدير أعماله محمد حسن، ما أدى إلى إصابته في أنفه.

انهيار مها الصغير أثناء مراسم الدفن

ومن جانبها، لم تتمالك الإعلامية مها الصغير دموعها في أثناء مراسم دفن والدها خبير التجميل محمد الصغير في مقابر الأسرة، صباح اليوم الجمعة، بعد أن وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

كما دخلت الفنانة ماجدة زكي، والمخرجة ساندرا نشأت في نوبة بكاء شديدة أثناء مراسم الدفن.