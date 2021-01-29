آلام في جسمها.. يسرا ترفع شعار «ممنوع الزيارات» رغم تعافيها من كورونا

كشفت مصادر مُقربة من الفنانة يسرا، عن تطورات حالتها الصحية للأخيرة، بعد سلبية مسحة كورونا، موضحة أنّ حالتها الصحية صارت تشهد تحسنًا كبيرًا وتستعد لإستئناف عملها وتصوير مسلسل «حرب أهلية» اعتبارًا من الأسبوع المُقبل.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن يسرا تُعاني من آنٍ لآخر ببعض الألام في جسمها، إثر إصابتها بكورونا في وقتٍ سابق، لكن حالتها جيدة بشكلٍ عام، لافتة إلى أنّها تمنع الزيارات حتى الآن كونها تقضي فترة النقاهة حاليًا، ولا تتعرض لأي مضاعفات أو إجهاد.

حرب أهلية

وأوضحت المصادر بأنّ يسرا، مجهودها البدني لم يكن بنفس مستوى العام الماضي، لكنها ستتحامل على نفسها، بشأن إنجاز تصوير المسلسل في أقرب وقتٍ، لاسيما مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان، لافتة إلى أنّها ستتبع الإجراءات الإحترازية خلال وجودها في بلاتوهات التصوير.

وأشارت إلى أنّ شركة «العدل جروب» المُنتجة للمُسلسل، ستفرض هي الأخرى إجراءات على فريق عمل المسلسل كاملًا، كما كان يُتبع العام الماضي، في كواليس مسلسل «خيانة عهد»، من خلال توفير أطباء يتبعون وزارة الصحة بشأن مراقبة الحالة الصحية لـ«الكاست» وقياس درجة الحرارة.

يذكر أن مسلسل «حرب أهلية» من بطولة يسرا، جومانا مراد، خالد أنور وجميلة عوض، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز.

فيروس كورونا

وكانت الفنانة يسرا، قد أعلنت الشهر الماضي، عن إصابتها بفيروس كورونا، ليُصاب الوسط الفني ومتابعيها بجميع أنحاء الوطن العربي حالة من القلق على صحتها، مما جعلها تكتب عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك» وكل حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة طمأنة لكل محبيها.