أول صورة لأيمي طلعت زكريا بعد خروجها من المستشفى

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، أول صورة بعد خروجها من المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة، دخلت على أثرها المستشفى ولتلقى الإجراءات الطبية اللازمة.

وظهرت «إيمي» خلال الصورة وهي ترتدي بدلة غطس في الغردقة، حيث كانت تم نقلها المستشفى فور وصولها الغردقة في رحلة قصيرة.

وكانت «إيمي»، أعلنت عبر حسابها بـ«فيس بوك» الأحد الماضي، تعرضها لأزمة صحية، ونشرت عبر حسابها على موقع التواصل، صورة لها من داخل أحد المستشفيات بالغردقة وبيدها «كانيولا» بها محاليل، معلقة على الصوره قائلة: «والله كنت رايحة الغردقة يومين أغير جو بس بكل نشاط وحيوية، قضيتهم في المستشفى، الحمد لله على كل شيء».

وطمأنت الفنانة الشابة جمهورها في تصريح سابق لـ «الوطن»، قائلة «أنا الحمدلله بخير وكل الأمر أنني أصبت بألالام في المعدة أثناء وصولي الغردقة واستدعى الأمر إلى نقلي للمستشفى وأخد محاليل، والحمدلله تحسنت وغادرت المستشفى».

وكانت إيمي طلعت زكريا، أهدت والدها في ذكرى وفاته الأولى أغنية تحمل اسم «بنت أبوها»، من ألحان عمرو زكي، ونشرت عبر حسابها على موقع نشر الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا لها داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية، وعلقت «قريبًا».

وأكدت خلال تصريحات صحفية أنها قدمت هذه الأغنية لأي فتاة فقدت والدها، وكان من المفترض أن تضم للأغنية بعض إفيهات والدها ولكنها غيرت الفكرة في اللحظات الأخيرة أثناء الأعداد للأغنية حتى تكون لأي بنت فقدت والدها وحتى تستطيع أن تشعر بالأغنية أكثر بدون الإفيهات.