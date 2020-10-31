"تسويق السياحة الثقافية": افتتاح وتطوير 3 متاحف يثري قوة مصر الناعمة

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتحفيّن جديدين وتطوير متحف المركبات، هو إثراء لصناعة السياحة بوجه عام، والسياحة الثقافية بوجه خاص.

وأشارت اللجنة إلى أن إعلان الدكتور خالد العناني الانتهاء من مشروع تطوير الأهرامات، بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم من جائحة كورونا وأثرها السلبي علي صناعة السياحة، يعدد دلالة قوية على إرادة مصر في تنمية مقدراتها، ودليل أيضًا على قوتها الناعمة.

محمد عثمان: صناعة السياحة تأثرت كثيرا نتيجة جائحة كورونا

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن صناعة السياحة تأثرت كثيرًا نتيجة الجائحة، لكن مع خروج العالم من تلك الأزمة، ورفع قيود السفر، سيكون المقصد المصري جاذبًا للسائح الذي يرتقب نتيجة الجهود المبذولة من جانب الدولة، ممثلة في دعم القيادة السياسية لصناعة السياحة، والدوري المنهجي والعلمي لوزارة السياحة والآثار في الاكتشافات الأثرية الجديدة، والتي تخرج لإثراء العروض المتحفية في مختلف المقاصد المصرية.

وأضاف أن المجتمع المدني السياحي، يعد داعمًا وشريكًا للدولة في تنمية صناعة السياحة التي تعد القطاع القادر على خلق فرص عمل للشباب، وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأشار"عثمان" إلى أن لجنة السياحة الثقافية، تدرس وضع خريطة للأحداث المرتبطة بصناعة السياحة، والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، والتواصل مع صناع السياحة في الدول الصديقة، لافتًا إلى أهمية العمل من الآن استعدادًا لعودة الحركة عقب انتهاء أزمة كورونا، والاستمرار في الأنشطة الترويجية بشكل رقمي لدعم الصور الذهنية الإيجابية عن المقصد المصري، خاصة مع توالي الاكتشافات الأثرية الجديدة.