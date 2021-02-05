سعر الدولار اليوم الجمعة 5-2-2021 مقابل الجنيه المصري

يهتم الكثير من راغبي شراء أو بيع الدولار بأسعاره في البنوك العاملة في مصر حتى يحصل على السعر المناسب له، وتقدم «الوطن» خدمة يومية لقرائها تشمل سعر الدولار في بنوك مختلف مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وجاء سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير الحالي، نحو 18.71 جنيها للشراء، و18.93 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك مصر سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.74 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية، سجل 18.83 جنيه للشراء، و19.00 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير الحالي، في بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، أما في المصرف المتحد، سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعوديووصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات الخميس الموافق 4 فبراير الحالي، بسعر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجّل في بنك المصرف المتحد، نحو 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 4 فبراير الحالي، في بنك مصر، نحو 21.38 جنيه للشراء و21.56 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.39 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل 21.36 جنيه للشراء، و21.56 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 21.35 جنيه للشراء، و21.57 جنيه للبيع.