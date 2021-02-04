الدولار يتراجع قرشين مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع

كسب الجنيه قرشين مقابل الدولار الذي استقر لمدة 15 يوما، فيما تراجعت أسعار الذهب خلال أسبوع 17 جنيها في الجرام.

وسجل الدولار مقابل الجنيه تراجعا بقيمة قرشين نهاية تعاملات الأسبوع الخميس 4 فبراير2021، في كل البنوك وشركات الصرافة، حيث سجل أعلى سعر للشراء نحو 15.68 جنيه في بنوك: «المصري الخليجي، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان»، فيما سجلت بنوك «التجاري الدولي، أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي، hsbc» أقل سعر للشراء بـ15.62جنيه.

وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك «مصر، الأهلي المصري، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات» بـ 15.64 جنيه.

وسجل سعر أعيرة الذهب تراجعا بقيمة 17 جنيها في الجرام الواحد بالمقارنة بالخميس الماضي، ليباع عيار 24 بـ931 مقابل 914 جنيه، وسجل عيار 21 نحو 800 جنيها، وبلغ عيار 18نحو 685 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و402 جنيه.

وقال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة الذهب والمجوهرات، إن الزيادات المتواصلة تخلق جو من عدم الاستقرار وإحجام المواطنين عن عدم الشراء.

وأكد واصفى أن عدد المواطنين قاموا ببيع مشغولاتهم الذهبية خلال الأيام الماضية للاستفادة من ارتفاعات الذهب.