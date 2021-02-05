كفر الشيخ تدفع بمعدات لكسح مياه الأمطار من الشوارع

دفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ بمعداتها إلى الشوارع بمختلف المدن والقرى، اليوم، لرفع مياه الأمطار، عقب هطولها بغزارة، أمس الخميس، بينما تواجد رؤساء المدن والقرى، منذ الصباح الباكر، للإشراف على رفع المياه من أمام المصالح الحكومية والشوارع العامة.

وهطلت أمطار غزيرة، أمس، على مناطق متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وتحولت الشوارع لبرك من المياه ولم تستطع المعدات سحب المياه أمس بشكل كامل بسبب استمرار هطول الأمطار.

من جانبه أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مشدداً على مواصلة جهود رفع نراكمات المياه بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.‏‏

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفنييّ الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

توعية المواطنين بالابتعاد عن أكشاك الكهرباء

كما وجّه محافظ كفر الشيخ إلى ضرورة توعية المواطنين، وخاصةً الأطفال، بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق وأعمدة الكهرباء، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار، وحدوث ظاهرة الرعد والبرق، حرصاً على سلامتهم، وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية.

وطالبت إدارة مرور كفر الشيخ، برئاسة العميد سامح رشاد مدير الإدارة، السائقين المارين على الطرق العامة والفرعية والدولية، بتوخي الحذر وتخفيض السرعات، واتباع الإرشادات المرورية حفاظا على أرواحهم وأرواح الركاب، خاصة سائقي السيارات الميكروباص، كما حذرت إدارة المرور، السائقين من السرعة الزائدة، خاصة على الطريق الدولي الساحلي أو رافده، والتي من بعد سقوط أمطار عليه.