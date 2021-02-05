تفاصيل وفاة أحمد مصطفى كامل: طبيعية.. والجنازة بـ«الرحمن الرحيم»

غيب الموت الدكتور أحمد مصطفى كامل؛ خبير المقامات والأصوات العالمي، حيث أعلنت صفحته الرسمية وفاته طبيعيا وسيوارى الثري في مقابر باب النصر في القاهرة بشارع أحمد سعيد، ويصلى عليه الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم.

ونعى الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، أحد كبار قراء القرآن الكريم خبير الأصوات ومدرب المقامات، قائلا عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الدكتور أحمد مصطفى كامل، خبير الأصوات ومدرب المقامات وحافظ تراث الشيخ مصطفى إسماعيل رحمهما الله جميعا».

وشهدت حياة الفقيد حالة من الجدل الكبير مع مشايخ القراءات في هذا العصر ومنهم الشيخ ممدوح عامر والشيخ محمود الشحات أنور والشيخ حجاج الهنداوي وغيرهم.

ويعتبر الدكتور أحمد مصطفى كامل من عشاق الشيخ مصطفى إسماعيل؛ حيث أكد أنه يمتلك 2200 تسجيلا للشيخ مصطفى إسماعيل لا تجد فيهم قراءة واحدة تشبه الأخرى، وأنه عرض هذه التسجيلات على الإذاعة المصرية ولكن رفضت إذاعتها بحجة أن هذه التسجيلات ستغطي على كل القراء والمشايخ في الإذاعة.