«النور في القرآن الكريم».. 120 ألف منبر تحتشد لخطبة الجمعة

تحشد وزارة الأوقاف منابرها على مستوي الجمهورية والتي يقدر عددها بـ 120 ألف منبر للحديث حول «النور في القرآن الكريم».

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي، نص الخطبة الموحدة لهذا الأسبوع، ودعت المساجد للالتزام بها، أو بالمضمون وألا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق في ظل الظروف التي تمر بها الدولة بسبب فيروس كورونا، مطالبين الأئمة بتفهم الوضع القائم.

وشملت الخطبة اليوم الحديث حول كتاب الله عز وجل والتأمل في آياته، والتمسك بأنوار القرآن الكريم لتكون لنا سبيل الهداية والنجاة في الدنيا والآخرة، فالمتأمل في كتاب الله يجد أنّه تحدث عن النور حديثا عظيما، بمعان متعددة، فتحدث عن أعظم وأعلى وأشرف نور، وهو نور الحق تبارك وتعالى.

القرآن رحمة وهداية

وشمل نص الخطبة التالي: «يقول تعالى في سورة النور التي سميت بهذا الاسم لحديثها عن نوره (الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم)، فالمؤمنون بنور الله إلى الحق يهتدون، وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون».

الشهادة في سبيل الله

وأشار نص الخطبة الموحدة إلى نور النبي الكريم، وأن القرآن الكريم كله رحمة وهداية ونور وضياء للعالمين وشفاء لما في الصدور ، وأن واجبنا هو إبراز هذه الجوانب وسائر جوانب الكمال والجمال في القرآن الكريم، لنضيء بها حياتنا ونعمر بلوحات الجمال ومعالم الهدى والنور الساطعة بين سطور هذا الكتاب العزيز سطوع الشمس في رابعة النهار هذا الكون البديع.

ويتناول الجزء الثاني من الخطبة موضوعا باسم «الشهادة في سبيل الله نور»، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى «والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والوضوء هو نور المؤمن يوم القيامة؛ فبه تبيض الوجوه والأطراف، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وينادى المحافظ عليه بنداء الشرف يوم القيامة، يقول نبينا: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء»، ويقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.