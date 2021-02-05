«عشان تغير المود».. دليل الأفلام الكوميدي في السينمات

تعرض السينمات المصرية أفلاما مميزة ما بين الكوميدي والدراما والرعب والأكشن، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها دليل الأفلام الكوميدي في دور العرض لتغيير «المود»، وجاءت تفاصيل الأفلام على النحو التالي:

شاومينج

تدور أحداث الفيلم حول الغش الذي يظهر بين الشباب في المرحلة الثانوية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال الفيلم هم بيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وأحمد سلطان، وتوني ماهر، وحامد الشراب، وطاهر أبو ليلة، والمخرج شادي أبو شادي.

الفيلم يعرض في سينمات صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما صن سيتي VIP، أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما كوزموس، سينما جالكسي، سينما سيتي ستارز، سينما بوينت 90، سينما بورتو كايرو، سينما نايل سيتي، سينما كايرو مول، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما مترو الإسكندرية، سينما داندي مول، سينما الهرم، سينما داون تاون، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما سيني ماكس، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

وقفة رجالة

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول عدد من الأصدقاء يجتمعون بعد سنوات عديدة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة.

أبطال الفيلم سيد رجب، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، أمينة خليل، والمخرج أحمد الجندي.

يعرض الفيلم في سينمات بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما بورتو كايرو، سينما صن سيتي VIP، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما كوزموس، سينما دريم لاند، سينما سيتي مول، سينما جالكسي، سينما سيتي ستارز، سينما نايل سيتي، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما مترو الإسكندرية، سينما داندي مول، سينما أوديون، سينما الهرم، سينما التحرير، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس مول مصر.

عفريت ترانزيت

تدور أحداث الفيلم حول بائع مخدرات يتعرض لمشاكل عديدة ويتم اتهامه في جريمة قتل مما يدفعه لمحاولة البحث عن البراءة والتوبة.

أبطال الفيلم بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود الليثي، والمخرج ياسر هويدي.

يعرض في سينمات ليدو، سينما مترو الإسكندرية، سينما روكسي، سينما جولف سيتي، سينما ديانا، سينما الزمالك.

صابر وراضي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل أعمال ومواطن بسيط، يقع كلا منهما في مواقف مختلفة، ويتناول الفيلم تجاوزهما للأمور وطريقة التعامل معها.

يعرض الفيلم في سينما كايرو مول.

الخطة العايمة

تدور أحداث الفيلم حول أحد الأشخاص الذي يتطلع لسرقة بنك بسبب أوراق هامة به، فيتفق مع جلال وياسمين لتولي المهمة، ويقوما باختيار لصان ساذجان لتنفيذ المهمة.

أبطال الفيلم علي ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، والمخرج معتز التوني.

الفيلم يُعرض في سينمات صن سيتي، سينما مترو الإسكندرية، سينما السراي مول الحدائق، سينما دريم لاند، سينما سيتي ستارز، سينما كايرو مول، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما داون تاون، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما توليب، سينما فوكس مول مصر، سينما كايرو فيستفال.