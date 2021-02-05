عاجل.. وفاة عزت العلايلي عن عمر ناهز 84 عاما

توفي قبل قليل، النجم الكبير عزت العلايلي عن عمر 84 عاما، بحسب ما أعلنه محمود العلايلي، نجل الراحل، عبر حسابة الشخصي على فيس بوك.

تشييع جنازة عزت العلايلي من مسجد المروة

وأكد العلايلي أن من المقرر خروج الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد المروة في «دريم لاند» بمدينة السادس من أكتوبر.

وُلد عزت العلايلي لعائلة مصرية من حي باب الشعرية عام 1937، وقدّم ما يقرب من 160 دوراً على مدى رحلة فنية بدأت منذ عام 1962، لتنتج خلالها 54 عاماً أسطورة لفنان عملاق استطاع أن يقدم مجموعة متميزة من الأعمال أمام كبار المخرجين بشكل ساعده على تشكيل أدواته التمثيلية والفنية بشكل يتوحد معه الجمهور.