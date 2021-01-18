عزت العلايلي عن حفل «الحلوى الجنسية» في الجزيرة: «يا ساتر.. لا يجوز»

استنكر الفنان عزت العلايلي، واقعة سيدات نادي الجزيرة، المُتعلقة بحفل عيد الميلاد، وشرائهن حلوى على شكل مجسمات جنسية، مؤكدًا أنّ ذلك الأمر لا يليق بالنادي وأعضاءه.

وقال عزت العلايلي، لـ«الوطن»، إنه مع إحالتهن للتحقيق، على خلفية تلك الواقعة، إذ أبدى دهشته من تطور الأمر إلى ذلك، قائلًا: «يا ساتر.. ليه كده.. أمر لا يجوز».

وأشار إلى أنه عضوًا بنادي الجزيرة، لكنه لم يتواجد هناك منذ فترة طويلة، إثر تداعيات فيروس كورونا، قائلًا: «مش بخرج من البيت كتير بقالي فترة، وبحرص أوي عشان العدوى والفيروس».

استدعاء

وكانت «الوطن»، قد علمت أنّ عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة النادي، قرر استدعاء عضوات النادي اللواتي ظهرن في صور احتفال عيد الميلاد، وإحالتهن للتحقيق أمام الشؤون القانونية، بعدما سادت حالة من الغضب داخل نادي الجزيرة.

«معمولي عمل على قرموط»

وكان الفنان عزت العلايلي، قد استنكر مؤخرًا، تصريحات الفنانة فادية عبد الغني، بشأن غيابها هي وبعض الفنانين الذين ينتمون للجيل الكبير، بقولها: «الظاهر معمولى عمل على قرموط بيجرى فى ميه»، واصفًا إياها بقوله: «ست طيبة على نيتها».

وقال عزت العلايلي، إنّ فادية عبد الغني، لم تقصد هذا القصد، وقد تكون تعاملت مع الموقف بمبالغة إلى حدّ ما، وقد قالت ذلك بحسن نية، حيث إن تقلص أدوار الفنانين الكبار في الوقت الحالي، يرجع إلى طبيعة الحال، كون: «الدنيا لا تدوم على حالها، ومن الطبيعي ألا يبقى الوضع كما كنا عليه مسبقًا».

قيد عائلي

وتعاون الفنان عزت العلايلي، مؤخرًا في مسلسل «قيد عائلي» للمخرج تامر حمزة، قبل نحو عامين، وتدور أحداثه حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما الشديد بسبب صراع على الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.