نجل عزت العلايلي: تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد المروة بأكتوبر

قال محمود العلايلي، نجل الفنان عزت العلايلي، الراحل عن عالمنا صباح اليوم، لـ«الوطن»، إن جنازة والده سيتم تشييعها عقب صلاة العصر من مسجد المروة في دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوفي قبل قليل، النجم الكبير عزت العلايلي عن عمر 86 عاما، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

ووُلد العلايلي لعائلة مصرية من حي باب الشعرية عام 1937، وغيبه الموت بعد حياة فنية حافلة بدأت عام 1962 من خلال فيلم «رسالة من امرأة مجهولة»؛ وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع، وكان آخر أعماله في السينما فيلم تراب الماس عام 2018 وفي التليفزيون مسلسل قيد عائلي عام 2019.

وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».

وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية.