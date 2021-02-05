ناقد رياضي يكشف أسباب ضعف مستوى الأهلي في الشوط الثاني أمام الدحيل

قال الناقد الرياضي كريم سعيد، إن لاعبي النادي الأهلي ركزوا بشدة في مباراة الدحيل القطري بالأمس في كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوزه بهدف نظيف أحرزه جناح الفريق حسين الشحات، إذ لم يستطع المنافس تهديد مرمى الأهلي بأي هجمة في الشوط الأول، وهو ما تغير في الشوط الثاني، كان رد فعل الفريق القطري.

سبب الدفع بـ«ديانج» بدلا من حمدي فتحي

وأضاف «سعيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي فضل الدفع بأليو ديانج بدلًا من حمدي فتحي بسبب زيادة الضغط على الأخير وحصوله على كارت أصفر، ما هدد الفريق بفقدانه في أي لحظة من المباراة واللعب بـ10 لاعبين في حال حصوله على بطاقة صفراء أخرى.

الأهلي لم يعتمد على الكرة الطولية

وتابع: «حصل نوع من الارتباك، وده طبيعي لأننا لا ننافس في البطولة منذ سنوات، وحاول لاعبو الأهلي امتصاص هجوم فريق الدحيل، ولم يعتمدوا على الكرات الطولية إلا في آخر 10 دقائق من عمر المباراة».

الدحيل لعب الشوط الثاني بطريقة 2-4-4

وأوضح أن المدير الفني للدحيل فقد لعب في الشوط الثاني بطريقة أقرب إلى 2-4-4، حيث أخرج قلب دفاع ودفع بمهاجم، وهو ما جعل الأهلي يلعب ضد 8 مهاجمين في آخر 10 دقائق من عمر المباراة، واستطاع الجناح البرازيلي إدميلسون أن يقدم مباراة رائعة في مواجهة محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي.

أولونجا سبب ازعاجا كبيرًا لدفاع الأهلي

وأشار إلى أن المهاجم الكيني أولونجا سبب ازعاجا كبيرًا لدفاع الأهلي وبخاصة أيمن أشرف بسبب قصر قامة الأخير، وكان يتجنب بدر بانون، وهو ما دفع أيمن أشرف إلى اللعب بالقرب من بدر بانون بشكل أكبر واستغل مهارة التمرير في لعب الكرة على الأرض وتقليل الكرات الهوائية، وهو ما جعله ينجح حتى نهاية المباراة في الفوز بكل المواجهات الثنائية على الأرض مع منافسه الكيني.