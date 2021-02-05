محمد أنور: التمثيل فلوسه أحسن من الغنا.. وبحب الأهلي جدا

قال الفنان محمد أنور، إنه كان يتمنى أن يكون مطربا وحتى الآن يتمنى ذلك لأنه يشعر أنها أفضل من التمثيل متابعا: «بس التمثيل فلوسه أحسن من الغنا، أنا بحب الغنا عشان فيه تواصل دائم مع الجمهور، وهذا لا يحدث دائما في التمثيل إلا في المسرح لذا كل الممثلين يحبون المسرح».

وأضاف «أنور» خلال استضافته في برنامج «ليلة الخميس» المذاع على فضائية «dmc»، أن عددا كبيرا من نجوم مسرح تزوجوا أثناء فترة إجازة كانت مدتها 10 أيام، ولم يكن فيها سفر ولا مصيف لذا فضل الجميع الزواج حينها، وواصل: «لولا أشرف عبدالباقي إدانا أجازة مكنش حد اتجوز».

وتابع «أنور» مازحا: «غرفة حمدي المرغني وأوس أوس بجانبي في المسرح دي مينفعش يعيش فيها بني آدمين دي يوزعوا فيها دراي فود».

واستطرد: «الجواز أسمى شئ في الدنيا وشئ جميل وباب رزق وسعادة وسرور»، ذاكرا في سياق مواز أنه كان يسمع دائما المطرب عمر كمال لكنه كان يظنه الفنان محمد فؤاد لفترة طويلة.

وذكر أنه عمل عدة مهن قبل أن يكون ممثلا حيث عمل «نقاشا» لفترة طويلة مع الفنان حمدي المرغني، موضحا أنه كان يعمل صباحا في التمثيل في مسرح جامعة عين شمس في كلية الحقوق، وفي المساء يعود للعمل في دهان الشقق، لافتا إلى أن «المرغني» كان يقوم بصنفرة الغرف بشكل خاطئ، حيث يقوم بالصنفرة بشكل قوي إلى أن يظهر الطوب الأحمر، وواصل: «بعدها دخلت معهد التمثيل وظهرت أمامي فرص عمر فتم طردي من المعهد بعد أول ترم لكن عاودت التمثيل ونجحت».

وأشار إلى أنه عمل في بيع التين الشوكي بعد أن طلب فانلة النادي الأهلي الذي يحبه جدا، من والدته فرفضت وطلبت منه أن يبيع قفصا من التين ليشتري الفانلة بقيمة 20 جنيه، فباع التين بـ 100 جنيه، وذكر أنه كان ينادي دائما النداء المعروف «يا أبو حلاوة ياتين»، مضيفا: «أنا بحب النادي الأهلي جدا جدا».