جنوب سيناء تدفع بمعدات لرفع مياه الأمطار من شوارع مدينة رأس سدر

دفعت شركة مياه الشرب بجنوب سيناء، بسيارات لرفع مياه الأمطار من الطرق الداخلية والدولية بمدينة رأس سدر، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المدينة، مساء أمس، ما تسبب في تراكم المياه ببعض المناطق، إضافة إلى هطول سيل بمنطقة وادي سدر.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى رفع درجة الاستعدادات لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار خلال الساعات القادمة، وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة وطلمبة غاطسة بكافة المناطق التي تجمعت فيها مياه الأمطار.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له، اليوم، أنه جرى الدفع بكافة معدات مجلس المدينة لرفع آثار السيول من على الطريق الدولي الجديد والقديم وعمل محاور مرورية لفتح الطريق أمام حركة المرور، خاصة أنه الطريق مغلق منذ الساعة الثانية عشر من صباح اليوم وحتى الأن.

وأوضح أنه لا يوجد أي خسائر في الطرق وقرار الغلق جرى بهدف لحماية المواطنين وقائدي المركبات والسيارات المسافرين من والى شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن السيول ضربت منطقة وادي سدر التابعة لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء مساء أمس، عقب تعرض المدينة لهطول أمطار غزيرة وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى.

وقررت الأجهزة التنفيذية بجنوب سيناء الطريق الدولي الجديد الرابط بين نفق الشهيد أحمد حمدي وشرم الشيخ، وغلق الطريق الساحلي الموازي للطريق الدولي كإجراء احترازي، خاصة أن السيول عبرت الطريقين متجه إلى خليج السويس.

وأصدر مرور جنوب سيناء تعليمات بإيقاف جميع المركبات من عند كمين منطقة عيون موسى، لحين يتوقف السيل وتعود الحياة إلى طبيعتها خاصة أن السيل تمكن من عبور الطريق الدولي الجديد.