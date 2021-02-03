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محمود مسلم

«التموين» تتعاقد على توريد 480 ألف طن قمح

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الوطن
06:47 م | الأربعاء 03 فبراير 2021
التموين

التموين

في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الأقماح، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 480 ألف طن قمح، فترة شحن من 15 إلى 30 مارس 2021 من مصادر مختلفة، 240 ألف طن قمح فرنسي، 120 ألف طن قمح روسي، 60 ألف طن قمح أوكراني، 60 ألف طن قمح روماني.

وذلك في إطار سياسة الوزارة في تنويع مصادر الشراء من المناشئ المختلفة لضمان أعلى معدلات الجودة في إنتاج رغيف الخبز البلدي، وبذلك يصل مدى الكفاية لأرصدة القمح حتى 31 يوليو 2021.

هذا بالإضافة إلى توريدات القمح المحلي التي سيبدأ توريدها اعتبارا من 15 إبريل 2021.

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