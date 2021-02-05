ضبط 1193 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط (50 طن أسماك ماكريل مُجمدة) معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مستأجر ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط (9,68 طن مقطعات لحوم – كبدة) دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وكذلك ضبط (1,15 طن أسماك مملحة فسيخ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لبيع الأسماك المملحة دون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ.

وجرى ضبط (قائد سيارة) حال مروره بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته ( 2,78 طن زيت طعام) معبأة داخل خزانات غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة الشرقية، وبحوزته (2 طن سكر تمويني) مخصص على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم وقام المذكور بتجميعه دون وجه حق تمهيدا لبيعه بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ(17000 جنيه).

وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط (مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة) لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار (قدرت بمبلغ 438,951 جنيه)، وضبط (2,55 طن دقيق بلدى) مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق تم تجميعها دون وجه حق تمهيدا لبيعه بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ(13897 جنيها)، بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وكذلك جرى ضبط (20,000 قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر مهربة جمركيا، وغير مسجلة بوزارة الصحة وتشكل خطرا على الصحة العامة، 5 أمبول دوائي، والمستخدم فى علاج فيروس كورونا، سعر الأمبول الواحد 6500 جنيه ودون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأدوية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (25 طن من الأعلاف الحيوانية، 1,500 طن غراء) بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع للأعلاف الحيوانية والغراء، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لمزاولة نشاط غير مشروع بتصنيع الأعلاف الحيوانية والغراء غير المطابقة للمواصفات القياسية وتعبئة منتجاته داخل عبوات دون بيانات تجارية بقصد طرحها للبيع بالسوق لجمهور المتسهلكين.

وجرى ضبط (23 أسطوانة غاز أكسجين) مجهولة المصدر ودون مستندات بحوزة (المدير المسؤول عن شركة للخدمات البترولية بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لتجميع أسطوانات غاز الأكسجين دون ترخيص بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مستغلا ظروف انتشار فيروس كورونا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.