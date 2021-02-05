ضبط متهم بتسهيل الدعارة واستغلال الفتيات في الغربية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة على فيس بوك لأحد الأشخاص، حاصل على بكالوريوس ومقيم بمحافظة الغربية، بتهمة الترويج وتسهيل دعارة بعض الفتيات مستغلا ظروفهم المعيشية، ويعرض صورهن على عملائه لممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالي محدد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطه وإحدى الفتيات (ربة منزل، مقيمة بمحافظة الشرقية) حال وجوده بصحبة المجني عليها واستغلالها في الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة.

وبمواجهته أيّد ما جاء في التحريات، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم، ويحتوي على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.