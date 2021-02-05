صرف مليار و105 ملايين جنيه إعانات طوارئ لـ411 ألف عامل

بلغت المبالغ التي جرى صرفها من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مليار و104 ملايين و900 ألف جنيه مصري، استفاد منها 411 ألفا و336 عاملا في 3602 منشأة، حتى نهاية ديسمبر 2020، حسب ما صرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وأوضح الوزير أنّ المجلس وافق على صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، بواقع 100% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.

كما وافق المجلس على صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وقدّم الوزير الشكر لأعضاء المجلس الجدد، والأعضاء الذين سبقوهم في تمثيل الجهات المختلفة المشاركة في مجلس إدارة الصندوق، فضلا عن مناقشة الموقف المالي للصندوق وما تم صرفه في الربع الأخير من السنة المنقضية ، ومقارنة الفعلي بما تم استهدافه.

وأوضح الوزير أنّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمّت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم، ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.