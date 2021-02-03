وظيفة لشاب حاصل على ليسانس حقوق يا وزير القوى العاملة

كنت أعمل بالتجارة، وجاءت الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا في العالم لأتعثر في تجارتي، وأخسر كثيراً، وكل ما أريده الآن أن أحصل على وظيفة ثابتة بدخل ثابت، وأنا حاصل على ليسانس الحقوق، ولم يسبق لي العمل بالمحاماة، ولست عضوا في نقابة المحامين، مع العلم أنني أتقن التحدث باللغة الإنجليزية، وحالياً أدرس في معهد الدراسات الإسلامية دراسات عليا، أناشد السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة مساعدتي في الحصول على وظيفة ثابتة تتناسب مع مؤهلي وخبراتي، بعد أن خسرت كل ما أملك تقريباً جراء أزمة كورونا.

كمال محمد فكري