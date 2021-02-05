ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيرويين بالعبور

ضبطت مباحث المخدرات بالقليوبية، عاطلا أثناء استقلاله سيارة بمدينة العبور، اليوم، وبحوزته 7 أسطوانات من مخدر الهيروين وكمية كبيرة من ذات المخدر ومبلغ مالى كبير و2 هاتف محمول، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة، قررت حبس المتهم والتحفظ على السيارة وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، يفيد بأنه أثناء قيام قوة أمنية بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم العبور استوقفت سيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 7 أسطوانات لمخدر الهيروين وكمية من ذات المخدر ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وميزان، وتم التحفظ على المضبوطات وضبط قائد السيارة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

في وقت سابق أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامهما بجلب وتجارة المخدرات داخل وكرين بمدينة قها في محافظة القليوبية حيث ألقي القبض عليهما وبحوزتهما كيلو من مخدر الشادو والهيروين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال المواد المخدرة المتحفظ عليها للمعمل الجنائي.

كانت المعلومات السرية قد وردت إلي اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية تفيد بقيام عاطلين بالإتجار فى المخدرات بمنطقة قها.

وبعرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذان من منازلهما دولابا لترويج المخدرات وبعد استصدار إذن النيابة العامة، قامت قوة من رجال المباحث بمداهمة الوكر وألقت القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، وتولت النيابة التحقيق.