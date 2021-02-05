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محمود مسلم

«الداخلية» تحصّل 694 ألفا و300 جنيه غرامة كمامة في يوم واحد

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الوطن
01:46 م | الجمعة 05 فبراير 2021
ارتداء الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة فى المواصلات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 14002 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13886 شخصًا المقدرة بـ694 ألفًا و300 جنيه، وتحرير محاضر لـ116 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 692 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 201 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1240 أرجيلة.

 

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