تداول مقطع فيديو لأطفال يتنمرون بمريض نفسيا في الأقصر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو، لمجموعة أطفال تجمعوا جول شاب مريض نفسيا واعتدوا عليه، وسطمحاولات الشاب الهرب من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة فيما وقف بعض الأطفال الآخرين يشاهدون الواقعة ضاحكين، وطفل آخر يصور المشهد بهاتفه.

وتبين من خلال تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي أن الشاب مريض نفسيا وفى العقد الرابع من العمر، وينتمى إلى إحدى قرى غرب الأقصر، وطالب رواد المواقع بالتوصل إلى حقيقة الفيديو المتداول، ومعرفة مكانه، ومحاسبة الأطفال، مناشدين المسؤولين سرعة ضبطهم.

فيما دعا البعض لدراسة انتشار ظاهرة تنمر الأطفال بالمرضي النفسيين والمسنين وأسباب ذلك، وعلق محمد جاد، بأن ما فعله الأطفال جزء صغير مما يعانيه من الكثيرين فى الشارع مشيرا إلى أن الشاب ينتمى إلى قرية المريس التابعة لمركز الطود بالأقصر .

وطالب محمود سعد ، الجهات الأمنية بالتحقيق في الواقعة وضبط الأطفال واستدعاء أولياء أمورهم وأخذ تعهد عليهم بعدم تكرار مثل هذه الأفعال الشاذة على المجتمع الصعيدى.

ولم تكن الواقعة هي الأولى على مدار الأشهر الماضية، ففي سبتمبر الماضي، اعتدى أحد الأشخاص على مريضة نفسيا بأحد ميادين الأقصر بالضرب وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وحررت محضرا بالواقعة.

كما تنمر شابين على رجل مسن يعاني من مرض نفسي بسوهاج، ثم ألقيا به في مصرف وسط القمامة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق في الفيديو، حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم، بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت التحريات الأولية أنَّ المسن الذي ظهر في الفيديو يدعى «صلاح.خ»، وشهرته «عاشور»، من مواليد 1960 ويقيم في «نجع الأخيضر»، دائرة مركز شرطة المراغة، وأنَّ الشباب دفعوه في ترعة المرة المجاورة للطريق .

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