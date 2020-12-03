مصطفى درويش يدعم إسلام إبراهيم: البدلة حلوة ولايقة عليه.. بلاش تنمر

دافع الفنان مصطفى درويش، عن صديقه الفنان إسلام إبراهيم، بسبب الانتقادات التي وجهت للأخير بشأن إطلالته خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42 مساء الأربعاء.

وكتب مصطفى درويش، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "بطلوا تنمر بقى، مالها البدلة شيك وحلوة ولايقه جدًا على إسلام".

واستطرد "بطلوا بقى إنتم فعلًا بتخنقوا أي حد، ده حتي لو عمل خير بتشتموا وتغلطوا.. بطلوا تنمر".

وأبدى الفنان إسلام إبراهيم، انزعاجه من التنمر الذي تعرض له بسبب إطلالته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.

وكتب إبراهيم، عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلًا: "مالها البدلة يا جماعة مش فاهم؟، ولا عشان أنا اللي لابسها فمن حقك تشتم وتجرح، حتى لو أنا ما غلطتش فيك، اللبس ده حرية شخصية، البدلة كحلي في أبيض عادية جدًا، أنا شايفها حلوة، ومازلت شايفها حلوة".

وأضاف: "بجد مهنة التمثيل بقت قاسية جدًا ومش أي حد يتحملها، والتنمر اللي بيتعرض له الفنانين بقي لا يحتمل، ومحدش يقولي متردش انت شخصية عامة، أنا في الأول والآخر بني آدم، وبردوا مش هتقدروا تهزوا ثقتي في نفسي أو في ربنا".

وتابع: "أكيد مش كل الناس مقصودة بالبوست بتاعي، بفضل ربنا في ناس كتير بتحبني وبتحكم عليا من خلال فني اللي بقدمه وبس، ربنا يخليكو ليا ويكتر من أمثالكم".

وظهر الفنان إسلام إبراهيم، أحد أبطال مسلسل "بـ100وش"، في حفل افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة ملفتة للنظر، بعد الظهور بملابس غريبة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة.

وحرص "إسلام"، على الظهور ببدلة زرقاء اللون، بها خطوط بيضاء، ولكنه ظهر دون صديقته دنيا ماهر، والتي ظهرت مؤخرا شائعة بارتباطهما، رغم نفيهما المستمر وتأكيد ارتباطهما بعلاقة صداقة قوية.